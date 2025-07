Homem é preso com drogas, pistola e granada no Anaia Grande, em São Gonçalo

Após recolhimento do material, a equipe seguiu para 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Um homem foi preso e um arsenal do tráfico foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (11), na comunidade do Anaia Grande, em São Gonçalo. Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo), realizavam patrulhamento na Rua Moreira Sampaio, por volta das 18h, após informações repassadas pelo Disque Denúncia, quando se depararam com diversos suspeitos traficando drogas. Ao avistarem a aproximação da viatura, os criminosos fugiram por uma área de mata, pulando muros e telhados de residências.





Durante a varredura na região, os agentes conseguiram capturar um suspeito, que não teve a idade divulgada, e localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, além de armamentos. Segundo a polícia, a área é dominada por traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, um carregador com nove munições, uma granada de fabricação caseira, 230 pinos de cocaína, 150 pedras de crack, 160 trouxinhas de maconha, quatro tabletes da mesma droga e um rádio transmissor.

Após recolhimento do material, a equipe seguiu para 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado e o suspeito permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e artefato explosivo.