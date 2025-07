“Inspira São Gonçalo” encerra 1ª edição do projeto cultural com show gratuito de Buchecha

O evento “Inspira São Gonçalo” fechará com chave de ouro a 1ª edição do São Gonçalo Cultural, um projeto que busca promover a diversidade cultural na cidade por meio de oficinas organizadas pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). A celebração acontecerá no próximo sábado (19), das 14h às 19h, no Clube Mauá. A programação contará com apresentações do cantor Buchecha e das artistas Becca Perret e Lavínia, além de uma edição especial da tradicional Batalha do Tanque.

Com entrada gratuita e capacidade para até 700 pessoas, o evento ainda oferecerá bebidas gratuitas, como água e refrigerante, para o público presente. Os ingressos devem ser reservados por meio de cadastro no site do Instituto Mensageiros da Paz, e retirados na sede da instituição, localizada na Rua Carlos Gianelli, 1056 – Boaçu.



Cultura gonçalense



O evento é parte das ações do projeto São Gonçalo Cultural, uma iniciativa que visa fomentar a valorização da cultura local por meio de oficinas, vivências e apresentações artísticas. Idealizado pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ (FFP/UERJ), o projeto mobilizou mais de 4.500 pessoas em ações realizadas ao longo do ano, como na Praça dos Ex-Combatentes, onde ocorreu a “Batalha de Rima”, em parceria com a Batalha do Tanque, e uma apresentação especial do MC Borges.