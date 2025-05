Alvos de operação, traficantes do Ceará escondidos na Rocinha ordenaram pelo menos mil mortes

A operação policial que teve um agente baleado na Rocinha, Zona Sul do Rio, neste sábado (31), tem como alvo um grupo de traficantes acusados de ordenar a morte de pelo menos mil homens nos últimos dois anos. A informação é do Ministério Público do do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo as investigações, os acusados são líderes da facção criminosa Comando Vermelho no Ceará que estariam escondidos no Rio. Até a tarde deste sábado (31), apenas um homem havia sido preso.

Segundo a Polícia, a ação tinha o objetivo de cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. As investigações que baseiam a ação indicam que o grupo veio do Nordeste em busca de esconderijo com colegas de facção no Rio. Mesmo à distância, eles teriam continuado a coordenar ações criminosas no Nordeste. “Há indícios de que mais de mil homicídios tenham sido ordenados do Rio para aquele estado ao longo dos últimos dois anos”, afirmou o procurador-geral de Justiça Antonio José Campos Moreira.

Durante a operação, um policial, cuja identidade não foi revelada, foi baleado no pescoço. Ele passou por cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e não corre risco de vida, segundo a unidade de saúde. Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso. Além da prisão, quatro fuzis, duas pistolas, um revólver, um fuzil de airsoft, munição e drogas foram apreendidas na ação