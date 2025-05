Poste com risco de queda assusta moradores no Alcântara

Moradores e comerciantes que trabalham na Rua Nestor Pinto Alves, movimentada via no Alcântara, em São Gonçalo, têm vivido momentos de tensão ao passar pela calçada da via. Um poste de energia elétrica, localizado na esquina da via com a Rua Antônio Sodré, tem apresentado risco de queda com parte de sua estrutura interna aparente.

Não há relatos de problemas na rede elétrica atendida pela estrutura. No entanto, o poste está com uma leve inclinação, e as estruturas metálicas que o sustentam por baixo do concreto apresentam sinais de ferrugem.

"No horário da tarde, passam muitas crianças vindo do colégio. E olha o estado desse poste! Isso vai cair. Com uma chuva ou um vendaval... Vão esperar o pior acontecer?", desabafa o tatuador Fábio Maia, que passa pela região com frequência.

Procurada, a concessionária Enel Distribuição Rio, responsável pela rede elétrica do município, informou que: "uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar a estrutura do poste e providenciar os reparos necessários".