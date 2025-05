Policial é baleado no pescoço durante operação na Rocinha

A operação da Polícia Militar que busca prender líderes do crime do Ceará que estão escondidos na Rocinha, comunidade localizada na Zona Sul, resultou em um policial baleado no pescoço na manhã deste sábado (31).



O militar, que ainda não teve a identidade divulgada, foi atingido no pescoço e foi socorrido no Hospital Miguel Couto, também na Zona Sul. Segundo o secretário Victor Santos, o policial não corre risco de morte.

A ação militar é um trabalho conjunto com o governo cearense e o Ministério Público, tanto do Ceará quanto do Rio de Janeiro. Além disso, a operação conta com o apoio de tropas especializadas do Comando de Operações Especiais (COE), incluindo o BOPE, Batalhão de Choque e o Primeiro Comando de Policiamento de Área.

Os policiais tentam cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.