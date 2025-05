Poze do Rodo confirma ligação com o Comando Vermelho e é levado para unidade prisional onde estão membros da facção

Preso no fim da madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio acusado de apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas, o MC Poze do Rodo afirmou para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ter ligação com a facção Comando Vermelho.

Com a declaração, ele foi levado para a Penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, uma das unidades prisionais onde estão membros do Comando Vermelho. De acordo com apuração do g1, Poze tinha a opção de se declarar neutro e ficar em uma unidade destinada a presos sem facção, o que não aconteceu.

A defesa de Poze do Rodo ainda não se manifestou sobre o assunto.

Leia também:

Família vive momentos de terror durante assalto com sequestro em Itaipu, Niterói

Polícia remove barricadas em diferentes pontos do Jardim Catarina; vídeo



Prisão

Policiais cumpriram o mandado de prisão temporária na casa do artista, na madrugada de quinta-feira (29), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Poze não quis dar declarações ao sair de casa nem ao chegar à Cidade da Polícia — apenas reclamou estar algemado. Na transferência para a Polinter, por volta das 11h40, Poze disse que sua prisão é uma perseguição.

"Isso é perseguição, mané. Cara de pau, isso aí é perseguição. É indício, mas não tem prova com nada. Manda provar aí", disse o MC, afirmando que a polícia deveria ir atrás dos criminosos e dos traficantes que estão nas comunidades, não dele.