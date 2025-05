Polícia remove barricadas em diferentes pontos do Jardim Catarina; vídeo

Uma operação da Polícia Militar no Jardim Catarina, em São Gonçalo, removeu barricadas em diferentes vias do bairro na manhã desta quinta-feira (29). Sete pontos que estavam obstruídos foram liberados pelos agentes do 7º BPM (São Gonçalo). Ao todo, foram 60 toneladas de barricadas retiradas. Confira imagens da ação:





Foram retiradas barricadas em pontos da Rua Hermínio Borges Nogueira, da Rua Anastácio Rosa, da Rua Luís Ribeiro Pires, da Avenida Paulo VI e da Rua Navarro da Costa. Não há registro de conflitos na região e a operação aconteceu sem impedimentos, de acordo com a corporação.

