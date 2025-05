Família vive momentos de terror durante assalto com sequestro em Itaipu, Niterói

O assalto aconteceu na Rua Engenho do Mato e durou cerca de 30 minutos - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (29), uma família foi feita refém por criminosos armados em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O assalto aconteceu na Rua Engenho do Mato e durou cerca de 30 minutos. Os criminosos invadiram a residência por volta das 8h, após passarem a madrugada escondidos no quintal da casa.

“Acordar para levar minha filha à escola e ter uma arma apontada na minha cara foi um susto muito grande. Um terror!”, relatou o dono da casa, que foi rendido junto com a esposa. Sob ameaça, o casal viu os criminosos levarem cerca de R$ 5 mil em dinheiro, alianças, relógios e outros objetos pessoais.

A filha do casal conseguiu se trancar no quarto ao ouvir a movimentação e tentou acionar a Polícia Militar pelo número 190, mas, segundo os familiares, a ligação não teve retorno. Os primeiros agentes chegaram ao local apenas por volta das 8h30, após vizinhos alertarem o programa Segurança Presente via grupo de WhatsApp da comunidade.

A Polícia Militar informou, em nota, que agentes do 12º BPM foram acionados para a ocorrência e realizam buscas na região para localizar os suspeitos. O caso está sendo investigado pela 81ª DP (Itaipu), que analisa imagens das câmeras de segurança da residência e preservou o local para perícia.

Durante a fuga, os criminosos abordaram outro morador da região, que saía de casa para levar a filha à escola. Sob a mira das armas, pai e filha foram levados no próprio carro. Um dos bandidos foi deixado em São Gonçalo, enquanto o outro seguiu até Benfica, no Rio, onde libertou as vítimas sem ferimentos e sem levar seus pertences.