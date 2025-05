Polícia Civil captura o médico Armando Marins, investigado por morte de paciente em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) capturaram o médico Armando Marins, ex-vereador de São Gonçalo, investigado pela morte de uma paciente. Ele foi localizado na manhã desta sexta-feira (23/05), em Teresópolis, na Região Serrana. A prisão ocorreu uma semana após ele ter sido detido pela primeira vez. Marins reabriu seu estabelecimento e entrou em contato com funcionários, o que estava proibido por decisão judicial.

De acordo com os agentes, além do cumprimento do mandado de prisão contra o médico, também foram realizados mandados de busca e apreensão em dois endereços. A Justiça deferiu ainda o pedido de prisão do gerente da clínica, que está foragido e é procurado pela Polícia Civil.

Na clínica, reaberta de forma irregular, os policiais encontraram novamente medicamentos vencidos.

As investigações tiveram início quando a paciente morreu após um procedimento estético para tratamento de varizes. Segundo os agentes, existem fortes indícios de que o procedimento foi realizado com o uso de medicamento vencido e possivelmente violado, o que teria causado infecção generalizada, levando a morte da vítima.

No dia 15 de maio, a primeira operação deflagrada contra os alvos e eles foram autuados em flagrante por vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.

Além da apuração do caso, a distrital também investiga se Marins e o funcionário teriam tentado enganar a Polícia Civil fraudando prontuários médicos.