Morre fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos, em Paris

Um dos principais nomes da fotografia brasileira e do mundo, Sebastião Salgado, de 81 anos, morreu nesta sexta-feira (23), após não resistir a problemas provenientes de uma malária, que contraiu nos anos de 1990. O fotógrafo residia em Paris.

O Instituto Terra divulgou uma nota nas redes sociais confirmando a morte do fotógrafo e fundador do projeto. “Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade”, informa um trecho da nota.

O projeto relembrou que por meio das lentes Salgado “revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora”.

Sebastião Salgado morava em Paris. Na apresentação na Normandia, norte da França, já era possível notar que ele estava abatido. De acordo com pessoas próximas, as medicações não estavam mais fazendo efeito no organismo do fotógrafo nos últimos anos.

O brasileiro deixou a esposa, Lélia, e dois filhos, Juliano e Rodrigo, além dos dois netos, Flávio e Nara.