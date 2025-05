Médico e ex-vereador de SG é alvo de operação após morte de paciente em clínica de Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) realizaram, na manhã desta sexta-feira (15/05), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um médico investigado pela morte de um paciente. O homem também é ex-vereador de São Gonçalo.

Segundo apurado, o paciente morreu após um procedimento estético para tratamento de varizes. A investigação aponta fortes indícios de que o procedimento foi realizado com o uso de medicamento vencido e possivelmente violado, o que teria causado infecção generalizada, levando a vítima a óbito.

Além da apuração sobre a conduta médica, a Polícia Civil também investiga a suspeita de que o homem, com auxílio de funcionários da clínica, tenha fraudado prontuários médicos, numa tentativa de obstruir as investigações em curso.

Os mandados foram cumpridos na clínica onde o profissional atendia e em sua residência, localizadas em Niterói. O material apreendido será analisado pela equipe da 78ª DP, que prossegue com as diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso.