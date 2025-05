Filha de homenageado da Grande Rio ironiza escolha de Virginia como Rainha de Bateria

Nem todos do mundo do carnaval carioca gostaram da influenciadora Virginia assumir o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. Até mesmo a filha de Chico Science ironizou de forma sutil a novidade.

O samba enredo da Grande Rio para o próximo carnaval será o Manguebeat, movimento comandado pelo vocalista da Nação Zumbi.

Louise França, compartilhou nas redes sociais a música “Não deixe o samba morrer”, cantado por Alcione. A postagem rapidamente chamou a atenção dos internautas por ter sido feita depois do anúncio da escola de samba de Caxias.

Os internautas usaram a publicação para comentarem e darem suas opiniões sobre a escola de Rainha de Bateria. “Acredito que o Chico, por tudo que foi, tudo o que fez, e tudo que lutou, não compactuaria com uma escola de samba que tem uma pessoa como Virgínia como Rainha de Bateria”, opinou um seguidor. “É um insulto à memória de Chico Science, do Movimento Manguebeat, da nossa alma pernambucana”, afirmou um segundo.

Após a publicação com a canção de Alcione, a filha de Chico Science não comentou mais nada sobre o assunto nas redes sociais. Louise, de 33 anos, é filha única do cantor e segue os passos do pai.

Chico Science

Francisco de Assis França Caldas Brandão, também chamado de Chico Science, nasceu em Olinda, Pernambuco, em 1966. Durante sua vida atuou como cantor e compositor, além de ser um dos principais colaboradores do movimento Manguebeat, por volta da década de 1990.

Em 1997 o artista morreu em um acidente de carro deixando uma única filha, que na época tinha cinco anos.