Ex-secretário da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, se entrega à Justiça

O delegado Allan Turnowski, ex-secretário da Polícia Civil, foi preso na manhã desta quarta-feira (07) após se entregar às autoridades na noite dessa terça (06). Ele se apresentou à sede da Corregedoria Interna da Polícia cerca de uma semana após a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) restabelecer sua prisão preventiva. Ele é acusado de envolvimento com o jogo do bicho e chegou a ser preso em 2022.

Nesta manhã, ele foi conduzido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio. Ainda nesta quarta (07), o delegado deve ser submetido a uma audiência de custódia. Segundo a defesa de Turnowski, ele atendeu “espontaneamente a ordem judicial” e os advogados responsáveis já protocolaram pedidos de revisão e revogação da prisão em todas as instâncias judiciais.

Allan Turnowski é réu por associação criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. A acusação é a mesma que o levou à cadeia em setembro de 2022, durante uma operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio. Na época, ele ficou menos de um mês preso, após uma decisão do STF revogar a prisão e lhe dar o direito de responder em liberdade.

As investigações do Gaeco indicam que Turnowski tinha vínculos com dois grupos rivais de contraventores e atuava como “agente duplo”, fornecendo informações e recebendo propina dos bicheiros. Sua última passagem pela chefia da Polícia Civil do Rio aconteceu entre setembro de 2020, ainda sob a gestão de Wilson Witzel no Governo do RJ, até abril de 2022, já sob o comando do governador Cláudio Castro. Turnowski já havia comandado a pasta entre 2010 e 2011, durante a gestão de Sérgio Cabral, mas deixou o cargo, na época, após ser acusado de envolvimento em um esquema que vazou informações da Operação Guilhotina, da Polícia Federal.