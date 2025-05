Motorista acusado de matar mulher atropelada no Engenho do Mato é condenado a mais de 26 anos de reclusão

O motorista Marcos Rezende Kita, acusado de atropelar e matar Isabel Cristina Mendonça, de 49 anos, no Engenho do Mato, em Niterói, foi condenado a 26 anos e oito meses de reclusão em regime fechado. Marcos responderá pelos crimes de homicídio triplamente qualificado pela morte de Isabel e duas tentativas de homicídio contra o filho e o sobrinho dela.

A sentença foi anunciada no final da noite de terça-feira (06), após a decisão do juri popular, no Tribunal do Júri de Niterói. Marcos já estava preso desde 2023 e seguirá no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

Relembre o caso

Isabel estava com a família, no domingo de dia das mães, quando se aproximou de um homem que parecia passar mal dentro de um carro. Ela teria oferecido ajuda, mas foi recebida com agressões verbais. O filho de Isabel, Matheus Henrique, interveio, e houve uma briga corporal entre os dois homens.

Crime ocorreu no Dia das Mães de 2023; segundo familiares, vítima apenas tentava ajudar o acusado, que alegava estar passando mal | Foto: Divulgação

Após a confusão ser contida, Marcos teria ameaçado estar armado e entrou novamente no veículo. O filho da vítima tentou impedir que ele usasse a arma, mas, em seguida, o motorista atropelou Isabel. Ainda de acordo com o relato do filho, o acusado ouviu o impacto, avançou novamente com o carro e atingiu a vítima pela segunda vez.

Isabel chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo apontou politraumatismo da região pélvica para cima. Na época, familiares desmentiram rumores de que o crime teria sido motivado por uma briga de trânsito. Segundo eles, Isabel apenas tentou prestar socorro ao acusado, que parecia passar mal.

Marcos Rezende fugiu do local após o crime, mas foi identificado e preso.