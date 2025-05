STF reestabelece prisão de ex-secretário da Polícia Civil do Rio

Mais de dois anos após ser solto, o delegado Allan Turnowski, ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, teve novamente sua prisão decretada nesta quinta-feira (01). Acusado de envolvimento com o jogo do bicho no Rio, ele teve a prisão preventiva restabelecida por decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pelo jornal “O Globo”.

Allan é réu por organização criminosa e é investigado pelo suposto envolvimento e parceria ilegal com contraventores que atuam no estado, como Rogério de Andrade e Fernando Iggnácio. Ele foi preso em setembro de 2022, mas deixou a cadeia pouco menos de um mês depois, através de uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques.

Em nota enviada ao portal “g1”, a defesa de Allan disse que vai tentar recorrer. “A defesa vai interpor embargos de declaração no próprio STF e novo habeas corpus porque alguns temas foram omitidos, especialmente o fato do processo estar paralisado há quase 1 ano em diligência requerida pelo MP. E o mais importante, que todas as medidas alternativas foram cumpridas na integralidade, incorrendo ]em] qualquer incidente”, disse o advogado que representa o delegado.

Allan foi delegado da Polícia Civil entre setembro de 2022, ainda sob a gestão de Wilson Witzel no Governo do RJ, até abril de 2022, já sob o governo de Cláudio Castro. Ele já havia comandado a pasta entre 2010 e 2011, durante a gestão de Sérgio Cabral, mas deixou o cargo, na época, após ser acusado de envolvimento em um esquema que vazou informações da Operação Guilhotina, da Polícia Federal.