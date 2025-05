PM liberta família que foi mantida em cárcere privado em Niterói

Na manhã desta quarta-feira (30), uma família foi libertada após ser mantida em cárcere privado dentro de sua residência, localizada na Rua Senador Vasconcelos, no bairro Maravista, na Região Oceânica de Niterói (RJ). As vítimas são uma mulher de 37 anos, seu filho de 22 e outro filho adolescente.

A ação de resgate aconteceu por volta das 7h40, quando agentes de segurança foram alertados por grupos no WhatsApp. Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói) e do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP) foram mobilizadas para o local.

De acordo com informações da polícia, os agentes conseguiram libertar as vítimas com segurança. No entanto, os criminosos já haviam fugido, levando o carro da família, um Jeep Renegade preto, além de pertences pessoais e eletrodomésticos.

Imagens do sistema de cercamento eletrônico da cidade identificaram o veículo em fuga pela RJ-106, sentido São Gonçalo. As buscas pelos suspeitos continuam, e o caso está sendo investigado pela 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu).