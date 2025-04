Quem é Naíba? Chefão do tráfico e mandante do assassinato de família em Niterói

Lucas Lopes da Silva, 32 anos, conhecido como Naíba, é apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como o chefe do tráfico de drogas na comunidade do Castro, em Niterói. Segundo as investigações, ele era um dos principais suspeitos de ter mandado matar Filipe Rodrigues, de 24 anos, Rayssa Santos, de 23, e o bebê Miguel Filipe, de 7 meses, em março de 2024.

Filipe Rodrigues, que teria fingido ser policial militar para aplicar um golpe no tráfico, foi descoberto e acabou sendo executado, junto com sua companheira e o filho do casal. A polícia acredita que Naíba foi o mandante da execução, por ser o líder da facção na região e ter sofrido o golpe financeiro.

Naíba morreu nesta manhã, durante uma operação policial realizada por agentes do 12º BPM. Segundo a polícia, Naíba possuía dois mandados de prisão por homicídio qualificado, além de diversas anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e homicídio.

Material apreendido | Foto: Divulgação

A ação, segundo a polícia, foi baseada em dados de inteligência que identificaram o esconderijo de Naíba. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros. Houve confronto e, ainda conforme informações da polícia, Naíba foi baleado e chegou morto ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói.

A operação na região ainda estava em andamento no momento da divulgação da morte do acusado.

Baleados foram levados para o Hospiatl Estadual Azevedo Lima | Foto: Layla Mussi

De acordo com informações, Naíba deixa nove filhos. Após a confirmação de sua morte, familiares do acusado estiveram presentes em frente ao hospital.

A operação que resultou na sua morte também tinha como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em roubo e clonagem de veículos que vinha atuando no município de Niterói.