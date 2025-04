Chefe do tráfico do Morro do Castro morre em confronto com a PM em Niterói

Um intenso confronto entre policiais militares do 12º BPM (Niterói) e criminosos resultou na morte do chefe do tráfico do Morro do Castro, conhecido como Naíba, na manhã desta sexta-feira (11), no interior da comunidade do Morro do Castro, localizada no bairro Tenente Jardim. A ação ocorreu na Rua Benavente, e também deixou outro suspeito ferido. A ocorrência segue em andamento e foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

O segundo acusado, identificado, de 19 anos, foi ferido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Com a dupla, os policiais apreenderam um fuzil FAL calibre 7.62, cinco granadas, um drone, um carregador de fuzil, além de entorpecentes, incluindo uma bola de cocaína e um tablete de maconha.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Ainda segundo a polícia, Naíba possuía dois mandados de prisão por homicídio qualificado, além de diversas anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e homicídio.

A operação faz parte de uma série de ações de repressão ao tráfico de drogas e ao roubo de veículos na região de Niterói e São Gonçalo. As buscas por outros suspeitos que fugiram pela mata seguem em andamento. A ocorrência está sendo investigada pela DHNSG.

