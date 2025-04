Vítima de chacina em São Gonçalo foi baleada com bebê doente no colo

Uma das quatro vítimas fatais do tiroteio no bairro Apollo II, em São Gonçalo, na madrugada desta terça-feira (01), estava com uma criança de colo no momento em que foi atingida. Identificada como Camilla Viana Fernandes, a mulher era moradora da região e tinha 36 anos; segundo testemunhas, ela tinha levado a filha caçula em um posto de saúde e estava voltando do atendimento quando acabou baleada.

De acordo com familiares da vítima e testemunhas, ela não tinha qualquer relação com o crime. Os outros três mortos - Natan da Silva Gomes, de 21 anos, Thauan Azevedo Soares, de 27, e Igor Cristian Barone Ribeiro, de 28 - tinham anotações criminais, segundo a Polícia. Os agentes investigam se alguma disputa criminosa motivou o ataque a tiros, que aconteceu na Rua Nilson Gonçalves Mota.

Ainda de acordo com testemunhas, a bebê de Camilla caiu no chão no momento em que a mãe foi baleada. A criança foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e recebeu alta na manhã desta terça (01). Já Camilla morreu no local; a data e o local do sepultamento ainda não foram divulgados. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investigam o caso.