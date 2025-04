Polícia já tem suspeito de matar nutricionista de São Gonçalo no Rio

Forte, determinada, feliz, profissional exemplar e uma super mãe de dois filhos. É assim que amigos e familiares descrevem a nutricionista gonçalense Andrea Cabral Monteiro Charret, de 54 anos, morta a tiros, no final da madrugada da última segunda-feira (31), no bairro Brisamar, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Andrea era moradora do Laranjal, em São Gonçalo, mas trabalhava em Ramos e mantinha um relacionamento há cerca de dois anos com um homem, morador de Itaguaí. Para facilitar a relação do casal, eles alternavam entre ela passar o final de semana na casa dele e ele passar o outro na casa dela.

Nesse final de semana, Andréa passou o sábado e o domingo na casa do namorado, pois era aniversário da neta dele. Já na segunda-feira, pouco antes das 6h, Andrea saiu dirigindo seu carro, o Mobi preto, placa RNO2D94, e seguiria direto para o trabalho em Ramos. “Nas imagens de segurança do condomínio aparece uma pessoa vestida com um saco, como um saco de lixo, rondando próximo ao carro dela. De repente essa pessoa sai do raio de alcance das câmeras e em seguida a Andréa sai de carro, e numa distância de oito minutos do condomínio, o corpo dela foi jogado às margens de uma estrada”, contou o irmão da vítima. Policiais da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde o caso foi registrado, tentam identificar essa pessoa que aparece nas imagens para prestar depoimento. Ele aparece como principal suspeito, já que Andréa teria tido uma discussão com uma pessoa durante a festa de aniversário da neta do seu namorado.





Nas imagens de segurança do condomínio aparece uma pessoa vestida com um saco, como um saco de lixo, rondando próximo ao carro dela Divulgação

Autor: Divulgação

O carro da nutricionista foi roubado, assim como o celular dela, mas junto ao corpo dela foram deixadas as bolsas de roupas que ela levava, bem como seus documentos, cartões de crédito e R$ 50. “O namorado dela, que não aparece como suspeito para os policiais, chegou a mandar mensagem perguntando se ela já tinha chegado ao trabalho e recebeu uma foto dizendo que estava num engarrafamento. Depois disso, ainda postaram no status dela a seguinte frase: ‘Isso que dá querer macho dos outros’”.

O corpo de Andrea foi encontrado por populares. Profissionais do Samu foram ao local, mas acionaram a polícia após constatarem o óbito. Andrea levou cinco tiros, todos na região do rosto e num dos braços, que ela teria usado para tentar se proteger.Familiares foram comunicados por volta do meio-dia. “Avisaram a gente e nós fomos para lá. Prestei depoimento, fomos ao Instituto Médico Legal e liberamos o corpo dela ontem mesmo”, contou o irmão.

Ela deixa um irmão, os pais e dois filhos, além de muitos amigos e familiares | Foto: Divulgação

O corpo de Andrea deverá ser sepultado no final da tarde desta terça-feira, às 16h, (01) no Cemitério Parque da Paz. Ela deixa um irmão, os pais e dois filhos, além de muitos amigos e familiares.

Mostrando como gostava de curtir a vida, a última postagem de Andrea nas redes sociais fazia uma reflexão de como nada está no nosso controle. “Às vezes a gente faz tantos planos e de repente acontece algo que de uma hora pra outra muda todas as urgências, modifica prioridades e torna quase insignificantes os anseios que tínhamos. E o que mais nos assusta toda vez que isso acontece é lembrar que, embora costumamos agir como se tivéssemos controle de alguma coisa... não temos controle de coisa nenhuma”, postou.

O carro de Andrea ainda não foi localizado.