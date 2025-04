Ataque a tiros deixa quatro mortos em São Gonçalo

Na madrugada desta terça-feira (1), quatro pessoas foram assassinadas em um ataque a tiros na Rua Nilson Gonçalves Mota, no Apollo 2, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM de São Gonçalo foi acionada para verificar a ocorrência de homicídio, e chegando no local, constataram a morte de três homens e uma mulher. Segundo relatos de testemunhas, estaria ocorrendo uma disputa de território entre a milícia do Bairro São Joaquim, em Itaboraí, e o tráfico local.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. A polícia apura se a mulher teria sido vítima de bala perdida.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.