Moradores denunciam poste em estado precário com risco de queda na Mangueira, em SG

O poste representa uma ameaça à segurança de moradores e pedestres que circulam pela via - Foto: Layla Mussi

Moradores da Rua Jaime do Amaral, no bairro Mangueira, em São Gonçalo, denunciam a má conservação de um poste com parte da estrutura exposta, oferecendo risco de queda.

O poste, localizado na altura dos números 26 e 35, representa uma ameaça à segurança de moradores e pedestres que circulam pela via, com risco de cair a qualquer momento e causar acidentes graves.

Morador do local desde que nasceu, o advogado e síndico Denilson Freitas dos Santos, de 49 anos, lamenta a falta de atenção recebida pelos moradores mesmo diante de inúmeras denúncias sobre este caso.

"Esse poste está com problemas desde 2018, inclinando e com risco de queda, mas agora esses ferros estão expostos e tem também esse furo, que mostra como a estrutura está fraca e comprometida. Nesse poste também tem um transformador, bem pesado, na parte de cima, o que aumenta ainda mais o risco de acontecer uma tragédia", afirmou o morador.

"Venho há alguns meses solicitando à empresa Enel a troca do poste. Há cerca de três meses liguei novamente e eles falaram que tinham colocado essa solicitação como emergência, só que até agora nada foi feito. O risco é de 100% do poste tombar sobre pessoas, automóveis e residências, caso não seja realizado o reparo", disse Denilson.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Enel Distribuição Rio informou que: "uma equipe avaliou recentemente o poste mencionado e verificou que não há risco de queda. A distribuidora vai enviar uma equipe ao local, na primeira quinzena deste mês, para realizar a manutenção do equipamento".