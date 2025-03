Homem apontado como maior ladrão de banco do país é preso no Rio

Um dos criminosos mais procurados, de assaltos a bancos, foi encontrado e preso no Rio de Janeiro. Em uma ação conjunta da polícia do Rio e de Santa Catarina, Denis Galdino, de 42 anos, foi encontrado em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana do estado.

O criminoso acumulava diversas passagens pela polícia em 17 estados diferentes do país. Ele fazia uso de diferentes identidades falsas para fugir da justiça.

Segundo investigações, em um dos casos ele se passou por um jornalista do Paraná, que durante dois anos tentou provar sua inocência.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) apontam que Denis Galdino é um dos principais articuladores de quadrilhas especializadas em roubos a bancos.

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) apura sua possível participação nos recentes ataques a caixas eletrônicos com utilização de explosivos no Rio.

Galdino estava foragido desde fevereiro de 2024, quando assaltou um banco em Joinville, Santa Catarina. Na época, seis criminosos invadiram a agência do Bradesco e em menos de 10 minutos, levaram quase meio milhão de reais.

Posteriormente, cinco bandidos foram presos, restando apenas Denis, foragido. Durante meses, o criminoso ficou escondido no Complexo da Penha, contando com a proteção de bandidos locais.