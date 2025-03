Torcida do Flamengo esgota carga de ingressos para final contra o Fluminense

A torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o jogo da final do Campeonato Carioca, que acontece neste domingo (15), às 16h no Maracanã. Ainda há disponíveis bilhetes para o setor sul, destino ao Tricolor.

A última parcial anunciada, indicou que 56 mil ingressos já haviam sido vendidos para a clássico. Foram colocados a disposição mais de 62 mil bilhetes.

O setor Norte, destino ao Flamengo está esgotado, ainda restam ingressos para os setores mistos. Leste e Oeste.

O rubro negro ganhou o primeiro jogo da final pelo placar de 2 a 1, caso o tricolor banhe o jogo por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis.