Vasco bate Maricá por 4 a 2 em jogo treino

Souza, à esquerda, e Sforza, à direita, marcaram no jogo-treino do Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco da Gama

O Vasco derrotou o Maricá, pelo placar de 4 a 2, em jogo treino realizado no CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na manhã deste sábado (15). Os autores dos gols Cruzmaltinos foram Rayan, Sforza, Souza e Paulinho.

Após a eliminação do campeonato Carioca, o técnico Fábio Carille, afirmou que queria enfrentar fortes adversários, nesse período até o início do Brasileiro. Entretanto, a diretora não conseguiu agendar amistoso com nenhum time da série A.

O Vasco segue intensificando sua preparação para o início do Campeonato Brasileiro. A estreia do time é no dia 30, contra o Santos, em São Januário.