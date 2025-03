Arrastão termina com dois mortos na BR- 101, em São Gonçalo

Um arrastão na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na noite desta segunda-feira (10), deixou duas pessoas mortas e um baleado. O crime foi cometido na altura do bairro Boaçu, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o baleado foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem a identificação dos mortos.

Ainda de acordo com a PRF, a Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) vai realizar perícia no local e assumir as investigações.

Em apuração