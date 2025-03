Criança de 10 anos é baleada durante comemoração de futebol no Complexo do Salgueiro

Uma criança de 10 anos foi baleada no pé, na noite deste domingo (09), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Segundo informações iniciais, quando o menino foi atingido, não havia operação policial, mas criminosos comemoravam o resultado de uma partida de futebol efetuando tiros para o alto.

A criança foi socorrida, inicialmente, para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, mas foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres em seguida, onde foi atendida e recebeu alta.

Leia também:

Briga generalizada entre barraqueiros e lutador profissional é registrada na Praia da Urca

Ministério desmente que inscrições para novo CNU estejam abertas

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso foi registrado na delegacia da área.

Familiares e testemunhas do caso não foram localizados para comentar o ocorrido com o menino.