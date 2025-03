Briga generalizada entre barraqueiros e lutador profissional é registrada na Praia da Urca

Uma briga generalizada entre barraqueiros e banhistas da Praia da Urna, na Zona Sul do Rio, foi registrada no último sábado (8). Segundo as autoridades, um dos banhistas envolvidos na confusão seria lutador profissional.

No decorrer das imagens, é possível ver os vendedores ambulantes utilizando pedaços de ferro de guarda-sol, bem como pedras durante a briga, que se espalhou entre os banhistas e envolveu correria, socos e chutes.

Polícia Militar informou que o banhista envolvido na briga, que não teve a identidade revelada, seria lutador profissional e precisou ser "imobilizado por populares e conduzido à 10ª DP".

Ainda de acordo com a corporação, os policiais já colheram o depoimento dos envolvidos no caso e fizeram outras diligências para esclarecer todos os fatos.