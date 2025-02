Acusado de envolvimento na morte do grego na RJ-104 é preso na Praia de Piratininga, em Niterói.

Policiais civis prenderam um suspeito pela morte do grego Meletio Barmpas em uma tentativa de assalto em outubro de 2024. A prisão ocorreu na manhã deste domingo (16), na Praia de Piratininga, em Niterói.

Os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) localizaram o homem, identificado como Maycon Douglas Rodrigues Rezende, bebendo na praia com a namorada.

Em nome do homem, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí.

As investigações apontaram que Maycon é suspeito de ser uma das pessoas que abordaram o carro do grego, que retornava de Búzios com a família.

Os criminosos dispararam contra o veículo e um dos projéteis atingiu a cabeça de Meletio. O grego estava trafegando pela RJ-104, próximo a São Gonçalo, com destino ao Rio de Janeiro.

Ainda segundo as investigações, os agentes examinaram diversas abordagens semelhantes na região e chegaram a elementos que apontam a participação de Maycon no crime. Ele tem anotações criminais anteriores pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e receptação.

Os agentes buscam identificar o outro ocupante da motocicleta.