Previsão alerta para calor extremo e chance de recorde nesta semana; Confira

As previsões meteorológicas apontam para temperaturas elevadas em São Gonçalo e Niterói nesta semana. De acordo com o Climatempo, na cidade do Rio de Janeiro, a próxima terça-feira (18), com previsão de máxima de 41°C, pode bater o recorde de dia mais quente já registrado em fevereiro, que é 41,8 graus Celsius (°C), no ano de 2023.

Diante deste cenário, a Prefeitura do Rio anunciou que, caso a cidade atinja o patamar Calor 4 no protocolo criado pela administração municipal, a população poderá contar com a abertura de 58 pontos de resfriamento. “São áreas que possibilitam sombra, pontos de hidratação e banheiros em Naves do Conhecimento e parques municipais, vilas olímpicas e outros equipamentos municipais”, indicou o chefe-executivo do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), Marcus Belchior, acrescentando que a lista dos locais estará disponível no aplicativo do COR.

Leia também:

Papa Francisco segue internado e enfrenta 'situação clínica complexa”' diz Vaticano

Caixa libera abono do PIS/Pasep para nascidos em janeiro



Além disso, deverá ser respeitada a parada para hidratação de funcionários que trabalham expostos ao sol. A rede de saúde municipal deverá estar preparada para o aumento de atendimentos de casos decorrentes das altas temperaturas. A recomendação é aumentar a ingestão de água, fazer uso de roupas leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.

“Nós estamos no Calor 3 e temos uma probabilidade e possibilidade enorme de irmos para o calor 4 nesta semana. Provavelmente, nada indica pelas previsões de que a gente vá chegar no Calor 5”, apontou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em entrevista coletiva para avaliação das condições climáticas e anúncio de medidas para a população.

Confira a previsão do tempo para esta semana:



São Gonçalo

.Segunda-feira (17): Máxima de 40°C e mínima de 23°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu.

.Terça-feira (18): Máxima de 40°C e mínima de 24°C. Sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada.

.Quarta-feira (19): Máxima de 37°C e mínima de 25°C. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer.

.Quinta-feira (20): Máxima de 38°C e mínima de 24°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu.

.Sexta-feira (21): Máxima de 36°C e mínima de 23°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

.Sábado (22): Máxima de 35°C e mínima de 24°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, sem previsão de chuva.

.Domingo (23): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Dia de sol, com algumas nuvens. Não chove.

Niterói

.Segunda-feira (17): Máxima de 39°C e mínima de 24°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

.Terça-feira (18): Máxima de 38°C e mínima de 26°C. Sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada.

.Quarta-feira (19): Máxima de 35°C e mínima de 27°C. Dia de sol, com névoa fraca ao amanhecer.

.Quinta-feira (20): Máxima de 36°C e mínima de 26°C. Dia todo de sol, sem nuvens no céu.

.Sexta-feira (21): Máxima de 35°C e mínima de 26°C. Sol o dia todo. Noite de tempo aberto, sem nuvens.

.Sábado (22): Máxima de 34°C e mínima de 26°C. Dia de sol, sem nuvens no céu.

.Domingo (23): Máxima de 31°C e mínima de 26°C. Dia de sol com algumas nuvens. Não chove.

Rio de Janeiro

.Segunda-feira (17): Máxima de 40°C e mínima de 24°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu.

.Terça-feira (18): Máxima de 41°C e mínima de 25°C. Dia de sol e noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

.Quarta-feira (19): Máxima de 38°C e mínima de 25°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo.

.Quinta-feira (20): Máxima de 39°C e mínima de 25°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto.

.Sexta-feira (21): Máxima de 37°C e mínima de 25°C. Dia todo de sol e noite de tempo aberto, sem nuvens.

.Sábado (22): Máxima de 34°C e mínima de 25°C. Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto.

.Domingo (23): Máxima de 32°C e mínima de 26°C. Sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Alerta para desidratação:

Com o calor extremo, unidades de saúde de todo o estado têm registrado aumento na procura por atendimento de emergência devido à desidratação.

Os cuidados também devem ser redobrados em pessoas com problemas cardíacos, diabéticos e hipertensos, que são mais propensas a descompensações rápidas. É importante ainda prestar atenção nos pets para evitar queimaduras nas patas ao serem levados em calçadas e ruas muito quentes.

Cuidados para evitar a desidratação:

Beba água em intervalos regulares, antes de sentir sede.

Consuma alimentos ricos em água, como frutas, verduras e legumes.

Evite bebidas alcoólicas e cafeína.

Diminua o consumo de sal.

Use roupas leves e soltas.

Escolha tecidos mais leves e porosos.

Em dias quentes, o algodão é um material ideal para absorver a transpiração.

Procure permanecer em ambientes frescos.

Locais com janelas, que possibilitem correntes de ar, podem aliviar o desconforto térmico.

Proteção solar:

Fora de casa, utilize chapéu de abas largas, óculos com proteção contra radiação UVA e UVB.

Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30.