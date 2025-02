Eduardo Costa deve comparecer à Justiça por difamar Fernanda Lima

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão do cantor sertanejo Eduardo Costa, solicitado pelo Ministério Público estadual, após o artista ser condenado por difamação contra Fernanda Lima. No entanto, a Justiça decidiu que o cantor deveria se apresentar para cumprir a sentença já imposta, que consiste na prestação de serviços comunitários.

Na decisão, a juíza Maria Tereza Donatti, lotada no 4º Juizado Especial Criminal, destacou que o prazo de cinco dias é "improrrogável", ou seja, Eduardo Costa não poderá solicitar uma nova data.

Segundo informações, o cantor há seis anos tem evitado o cumprimento da sentença referente ao processo de difamação movido pela apresentadora Fernanda Lima. Inicialmente, Eduardo Costa foi condenado a oito meses de detenção, mas a pena foi posteriormente convertida para prestação de serviços comunitários. Contudo, o cantor não cumpriu a sentença, o que levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a solicitar à Justiça estadual a alteração da pena para restrição de liberdade.