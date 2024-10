Identificado estrangeiro morto em São Gonçalo; grego vivia no Brasil há 11 anos

Foi identificado como Meletios Barmpas o homem baleado durante uma tentativa de assalto na RJ-104, já na altura do Brejal, em São Gonçalo, na noite do último domingo (06). Grego, ele vivia no Brasil há cerca de 11 anos e estava junto da esposa e do filho, de 10 anos, quando foi atingido na cabeça por disparo de criminosos enquanto dirigia pela rodovia. A Polícia Civil investiga o crime.

Meletios e a família estavam voltando de Búzios, na Região dos Lagos, e seguiam em direção a Ipanema, na Zona Sul do Rio, onde moravam. O carro em que estavam foi abordado por uma dupla de suspeitos em uma motocicleta. O grego jogou o veículo na direção dos suspeitos, mas foi alvejado logo em seguida, segundo testemunhas. Os suspeitos desistiram do assalto e fugiram.

A vítima chegou a ser submetida a uma cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu e faleceu na unidade. Ele deixa, além da companheira e do menino, outros dois filhos na Grécia. Meletios trabalhava como inspetor de navios em uma prestadora de serviços para a Petrobras.



O corpo de Meletios foi levado para o Instituo Médico Legal (IML) de Tribobó. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando o caso. Até o momento, a Embaixada da Grécia no Brasil não se pronunciou sobre o caso.