Homem é preso por matar motorista de aplicativo em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG), cumpriram mandado de prisão temporária expedido contra Wagner Francisco Alves Júnior, acusado de envolvimento em um caso de homicídio.

De acordo com as investigações, no dia 7 de novembro de 2024, Wagner solicitou uma corrida por meio de um aplicativo, com partida no bairro do Rocha e destino ao bairro da Covanca, em São Gonçalo/RJ. Durante o trajeto, na Rua Leopoldo Fróes, 493, no bairro de Sete Pontes, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra o motorista, Anízio Carlos da Cunha, com o objetivo de roubar o veículo utilizado na viagem, um Fiat Grand Siena. O motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O veículo foi recuperado dias depois, na comunidade do Zumbi, em São Gonçalo/RJ, próximo ao local onde ocorreram os disparos. A recuperação foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Militar(PMRJ) e a DHNSG.

Wagner Francisco Alves Júnior foi localizado no município de Saquarema após um trabalho intensivo de inteligência e investigação conduzido pelos agentes da DH. Após o cumprimento das formalidades legais, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.