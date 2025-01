Atletas fazem 'vaquinha' para lutadora de SG que perdeu casa em incêndio

Um incêndio destruiu a casa da atleta de luta greco-romana Samara dos Santos Silva, de 18 anos, no bairro Covanca, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desse domingo (26). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta das 19h, enquanto Samara estava no quarto com a filha, de apenas 1 ano e 6 meses. Ela contou ao OSG que tudo aconteceu muito rápido e só conseguiu sair de casa com a filha. As chamas se alastraram rapidamente por toda a residência, cujo teto era de madeira, localizada à Travessa Ana Bolena.

Samara conseguiu sair da casa a tempo, levando a filha com segurança, mas não conseguiu tirar nenhum item da casa. A família perdeu tudo, de roupas a documentos. Vizinhos ainda tentaram ajudar a conter o incêndio, mas o fogo avançou rápido demais. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam para controlar as chamas, mas o imóvel foi completamente destruído.

A casa, onde a família vivia há cerca de um ano, é alugada. Samara, a filha e esposo perderam roupas, documentos e todos os pertences. Segundo as primeiras informações, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito na eletricidade dentro do quarto.

Agora, a família está abrigada na casa da sogra da lutadora. Além de ajuda financeira, a família aceita doações que os ajudem a recomeçar. A jovem, que pratica Wrestling, luta greco-romana, desde os 10 anos, é um exemplo de dedicação ao esporte e, por isso, outros atletas estão unindo forças para colaborar.

Lutadores do projeto Lutadores da Fé estão se mobilizando para ajudar a atleta a recomeçar a vida. Nas páginas do projeto você encontra detalhes de como ajudar.

Ou você também pode enviar sua ajuda diretamente para a atleta. Quem quiser ajudar pode contribuir via Pix: 21976404479, ou fazer contato para entregar a doação pessoalmente.

Samara aceita doações para recomeçar | Foto: Reprodução/redes sociais

