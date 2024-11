Motorista de aplicativo é morto durante assalto no Pita, em São Gonçalo

Anízio Carlos da Cunha, de 45 anos, foi assassinado durante um assalto, na noite da última quarta-feira (6), no bairro Pita, em São Gonçalo. De acordo com testemunhas, o motorista de aplicativo passava pela Rua Doutor Porciúncula quando criminosos o renderam e balearam. Os suspeitos também roubaram seu carro e seus pertences.

O motorista de aplicativo foi atingido por dois disparos no tórax. Mesmo baleado, conseguiu telefonar para sua irmã - enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento(UPA) do Fonseca - pedindo ajuda, que saiu do trabalho e foi socorrê-lo.

Um motorista que estava passando pelo local no momento do assalto o ajudou. No meio do caminho, pediu ajuda para uma ambulância dos bombeiros que circulava na área.

Hospital Estadual Alberto Torres | Foto: Reprodução

Anízio foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e passou por cirurgia, mas acabou não resistindo após ter duas paradas cardíacas.



Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal(IML) do Tribobó. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí(DHNSG) investiga as circunstâncias do caso.