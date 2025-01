Prefeitura de São Gonçalo abre inscrições para comerciantes participarem do Sesc Verão 2025

A Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, está realizando a convocação dos comerciantes interessados participar do Sesc Verão 2025. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (27). Ao todo, estão disponíveis 12 vagas para comerciantes do setor de produtos alimentícios e bebidas.

O evento acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, na Arena São Gonçalo, localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Alcântara. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de fevereiro, na sede da Subsecretaria de Posturas, no Partage Shopping.

Os interessados deverão seguir as regras e procedimentos estabelecidos no edital Nº 001/2024, disponível no link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_01_05.pdf. Vale destacar que os comerciantes que se inscreverem deverão cumprir todas as normas e condições contidas no edital.

O edital de convocação para o Sesc Verão 2025 está disponível no link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2025_01_27.pdf.

Documentação para comercializar nos eventos

Para concorrer a uma das vagas, o postulante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente, RG ou CNH (originais e cópias). As cópias deverão ser autenticadas em cartório ou pelo servidor público responsável pelo atendimento ao candidato, no ato de sua inscrição.

b) Comprovante de residência, de titularidade do requerente, referente a contas de consumo (luz, gás, água, telefone e internet), desde que emitidos, no máximo, nos 3 (três) meses anteriores aos eventos disciplinados por meio desta portaria.

c) CRVL do veículo (original e cópia).

d) CNH do motorista condutor no evento (original e cópia).

e) ART de manutenção (original e cópia), com a respectiva cópia da Carteira do CREA do técnico responsável.

f) Declaração de Responsável do veículo de venda de gêneros alimentícios (original e cópia).

g) Nota fiscal de Manutenção (original e cópia).

h) Comprovante de aluguel ou compra de 1 extintor de PQS ABC – 6KG (original e cópia)

i) As inscrições poderão ser realizadas por procurador constituído em procuração específica para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia simples de RG e CPF (ou CNH) do candidato e RG ou CNH de seu procurador (original e cópia).

j) Os documentos contidos nas alíneas c, d, e, f, g, h deste subitem, são obrigatórios somente aos postulantes a credenciamento de veículos para venda de gêneros alimentícios.

Serviço:

A Subsecretaria de Posturas fica localizada no Partage Shopping, na Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 226, 2º piso, Centro, e funciona das 09h às 17h.