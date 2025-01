Polícia Civil prende homem por agredir enteado de apenas 6 anos com cabo de vassoura

Agentes da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam um homem em flagrante, ontem (19), por agredir fisicamente o enteado, de 6 anos. O autor foi localizado e capturado no Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio, em uma ação conjunta com policiais militares.

De acordo com a unidade, a vítima foi agredida com um cabo de vassoura na noite de sábado (18), quando vizinhos perceberam as agressões e informaram à avó materna da criança. O menino foi resgatado, e o registro foi realizado na 20ª DP, que, imediatamente, iniciou diligências e localizou o paradeiro do criminoso.

O homem foi detido, confessou as agressões e foi autuado em flagrante por tortura, na forma da Lei Henry do Borel.

