Empresário é encontrado morto em frente a hotel na Barra da Tijuca

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 2h59, o óbito foi constatado no local - Foto: Divulgação

Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, conhecido como "Marcelo dos Brinquedos", foi encontrado morto na madrugada deste domingo (19) em frente a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O comerciante e assessor da vereadora Rio Vera Lins (PP) tinha 49 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 2h59, o óbito foi constatado no local. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre a autoria e a motivação do crime, mas, segundo o jornal O Globo, a morte teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e o suspeito, que estacionou seu carro de forma irregular em frente ao hotel, bloqueando a entrada de Marcelo, que estava em sua SUV.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que afirmou em nota que "diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime". Marcelo, além de assessor de Vera Lins, era proprietário de uma loja de brinquedos em Madureira, na Zona Norte do Rio. O corpo foi removido às 6h30 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).