Polícia Civil prende massagista por importunação sexual em Rio das Ostras; Vídeo

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam em flagrante um massagista acusado de importunar sexualmente uma mulher durante uma sessão de massoterapia em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Ele foi localizado em sua residência, durante ação no último sábado (18).

Segundo os agentes, a vítima estava passando o fim de semana na região, quando procurou por um serviço de massoterapia. Durante o atendimento, porém, o investigado teria fornecido uma venda para os olhos, alegando que o item ajudaria a mulher a relaxar. Em determinado momento, ele teria passado as mãos em partes privadas do corpo da vítima e, quando a mulher tirou a venda, observou o homem apenas de cueca. Ele ainda teria oferecido à mulher para tomar um banho. A vítima ficou com receio de esboçar qualquer reação e saiu do local diretamente para a delegacia.

Leia também

Empresário é encontrado morto em frente a hotel na Barra da Tijuca

Policiais apreendem falsa viatura usada em roubos de carga em Duque de Caxias



"A vítima procurou a delegacia, e nós a acolhemos da melhor forma possível, dando o suporte que ela precisava. Além disso, colhemos provas testemunhais e partimos no encalço do autor, que foi preso em casa e conduzido à delegacia. Ele foi autuado por importunação sexual e encaminhado para a Casa de Custódia em Campos, onde está a disposição da justiça", afirmou o delegado Filipi Poeys, titular da 128ª DP (Rio das Ostras).





O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por importunação sexual Divulgação/Polícia Civil

Autor: Divulgação/Polícia Civil

A unidade iniciou de imediato as investigações, coletando depoimentos e realizando demais diligências, que culminaram na prisão em flagrante do suspeito. O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por importunação sexual.