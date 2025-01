Militar da Marinha mata ex-esposa após descobrir novo relacionamento

O Militar da Marinha Jailson Nascimento Silva matou a tiros a ex-esposa, Elaine de Andrade Silva, dentro da residência da vítima, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens obtidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mostram o momento em que Jailson atira na vítima.

Elaine foi morta após uma discussão com o ex-marido. O homem havia instalado câmeras de segurança dentro da residência e descobriu que a mulher estava com um novo namorado, o que resultou no crime. O criminoso foi casado com a vítima durante 6 anos.

Após matar Elaine, Jailson deu um tiro na própria cabeça. Ambos foram encontrados na casa.

A Marinha se solidarizou com os familiares e lamentou. “A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares. Esclarece, ainda, que presta o apoio necessário à família e acompanha as investigações policiais para a elucidação dos fatos.”