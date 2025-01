PM de Niterói prende quatro por furtos de carne, cabo de energia e bicicleta

Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam quatro suspeitos envolvidos em furtos em diferentes pontos da cidade. Entre os objetos subtraídos estavam carne, cabo de energia e uma bicicleta, que foram recuperados durante a ação das equipes.

O primeiro caso ocorreu em um supermercado, localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, na tarde de terça-feira (7). A acusada, de 31 anos, foi flagrada furtando duas peças de carne Filé Mignon, avaliadas em R$ 380,97. Ela foi presa em flagrante e levada à 76ª DP, onde foi autuada pelo crime de furto. Ela permaneceu presa após o registro da ocorrência.

O segundo caso de furto foi registrado no mesmo dia, no Centro de Niterói, onde um homem, de 24 anos, foi preso após furtar uma bicicleta preta. O crime foi rapidamente reportado por meio do telefone 190, e os policiais localizaram o acusado. Ele foi preso em flagrante e, após o registro da ocorrência na 77ª DP, foi autuado na 76ª DP, onde permaneceu preso. O acusado vive em situação de rua e tem três passagens por furto.

Bicicleta furata | Foto: Divulgação

Já nesta madrugada de quarta-feira (8), outro furto foi registrado em Niterói, desta vez no bairro de São Francisco, no Túnel Raul Veiga. Um casal, de 42 e 43 anos, foi flagrado furtando um cabo de energia de aproximadamente 50kg. O material furtado foi apreendido e os acusados foram conduzidos à 77ª DP para o registro da ocorrência, sendo autuados em flagrante por furto.