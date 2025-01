Internautas apontam possíveis nomes dos participantes do BBB 25

A ansiedade para o início do Big Brother Brasil (BBB) 25 está a mil, e, a menos de 24 horas do "Big Day", os internautas já especulam sobre os nomes dos participantes da edição deste ano. Embora o anúncio oficial ocorra durante a programação da Globo na próxima quinta-feira (9), o público não consegue esperar e já aponta possíveis famosos, como cantores, atrizes e influenciadores digitais, que devem integrar o elenco do programa, que estreia na segunda-feira (13).

O programa estreará na próxima segunda-feira (13), mas, nas redes sociais, os internautas já confirmam alguns nomes, como Gracyanne Barbosa, Lucas Lucco e Priscila Fantin, sendo esses os mais comentados.

Da mesma forma que ocorreu na última temporada, os participantes deste ano irão entrar no programa em duplas. Confira algumas duplas especuladas pelos internautas:

A atriz Priscila Fantin e o marido, Bruno Loves, são esperados pelo público no BBB 25. A influenciadora fitness e ex-esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, é apontada como participante ao lado da ex-enteada, Isadora Alckmin. A esperança dos internautas aumentou quando a famosa revelou que não irá desfilar no carnaval de 2025.

Outros nomes especulados são a MC Loma e Mariely Santos, ou as irmãs Mariely Santos e Mirella Santos. Além delas, as famosas Flávia Pavanelli e Luciana Pavanelli também estão entre as mais esperadas pelos internautas.

Ainda há especulações sobre os apresentadores Diva Depressão, Edu Camargo e Fih Oliveira. Também há a possibilidade de o casal Juliano Floss e Mariana Sena entrar no programa, assim como os irmãos e ex-ginastas Diego e Daniele Hypólito.

Fora esses nomes, nas redes sociais, ainda são mencionados outros famosos que podem integrar o elenco deste ano do BBB, mas que ainda não possuem duplas confirmadas. Os principais apontados são os cantores Lucas Lucco e MC Kekel, a modelo Monique Alfradique, a atriz Vitória Strada, o ator Diogo Almeida e a ginasta Flávia Saraiva.