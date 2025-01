Ex PM foragido após executar bicheiro Fernando Iggnácio é extraditado para o Rio

O ex policial militar, Pedro Emanuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro, o 'Pedrinho', um dos réus pelo homicídio do bicheiro Fernando Iggnácio em 2020, foi expulso do Paraguai, na última sexta feira (3). Ele está preso na sede da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu, e já estão sendo realizados os trâmites oficiais para ele ser transferido para um presídio no Rio de Janeiro.

Ele foi capturado em Ciudad del Este por agentes da Polícia Nacional do Paraguai.

Pedro é o último suspeito do assassinato a ser preso. Ele é acusado de integrar um grupo de quatro pessoas contratados pelo bicheiro Rogério Andrade para executar o crime, que aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em novembro de 2020. Rogério teria encomendado a execução para assumir o controle das contravenções deixadas por seu tio, Castor de Andrade, segundo investigações.