Acidente envolvendo jogador do Corinthians deixa um morto na Argentina

O meio-campista Rodrigo Garro, que joga pelo Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito que terminou com um motociclista morto em La Pampa, na Argentina, na madrugada deste sábado (04). O jogador estava dirigindo sob efeito de álcool e vai responder por homicídio culposo. Ele chegou a ser preso de forma preventiva, mas já foi liberado.

O camisa 10 da equipe paulista, que passava as férias em seu país, estava conduzindo um veículo que bateu de frente com uma moto. A vítima, de 30 anos, morreu no local. Garro foi levado à Delegacia da região para prestar depoimento e já está em casa, segundo autoridades locais. O episódio acontece no dia em que o atleta completa 27 anos.

Segundo a procuradoria-geral de La Pampa, o atleta realizou o teste de alcoolemia e foi comprovada a presença de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Como não há tolerância de álcool para motoristas na região, ele vai responder criminalmente. Segundo a Polícia, foram encontradas porções de droga com o motociclista morto, que não estava sob efeito de entorpecentes.

Ainda de acordo com a procuradoria, Garro pode ter o direito de viajar de volta para o Brasil e se reapresentar ao Corinthians enquanto responde pelo caso, mas essa decisão cabe ao juiz. O atleta participa de uma audiência com um juiz neste domingo (05). Mesmo se tiver de continuar na Argentina, ele segue em liberdade até o veredito. Caso seja considerado culpado, pode ser condenado de três a seis anos de prisão.

Em nota, o Corinthians prestou solidariedades à vítima e seus familiares e disse que vai aguardar o desenrolar do caso. “O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações. O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso”, afirma a nota.