Ex-PM procurado por morte de bicheiro no Rio é preso no Paraguai

Mais de quatro anos após o crime, o último dos suspeitos foragidos pela morte do bicheiro Fernando Iggnácio foi preso pela Polícia Civil do Rio na noite da última sexta-feira (03). O ex-policial militar Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro, conhecido como Pedrinho, foi encontrado em Ciudad del Este, no Paraguai, cidade que faz fronteira com o Paraná.

Ele é acusado de integrar um grupo de quatro suspeitos "contratados" pelo bicheiro Rogério Andrade para executar o crime, que aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em novembro de 2020. Preso desde outubro de 2024, Rogério teria encomendado a execução para assumir o controle das contravenções deixadas por seu tio, Castor de Andrade, segundo investigações.

Pedrinho teria sido o agente responsável por fazer levantamentos sobre a vítima antes da execução, conforme as investigações. Ele fugiu para o Paraguai após o crime e foi descoberto após tentar usar documentos falsos para emitir seu documento no Paraguai. Ele foi detido pelo Comando Tripartito da Polícia Nacional do Paraguai, que colaborou coma Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio.

Outros dois suspeitos de envolvimento com o grupo acusado pela execução de Iggnácio já estão presos: o suposto miliciano Rodrigo Silva das Neves e o ex-PM Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro. O quarto integrante - Ygor Rodrigues Santos da Cruz, o Farofa - foi encontrado morto na Zona Oeste em 2022. Além deles, o policial militar reformado Márcio Araújo de Souza, acusado de mediar o contato entre Rogério e os demais suspeitos, se entregou à Polícia em 2021.