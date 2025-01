Jogador de futebol amador é baleado na cabeça após pisar no pé de traficante

Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, foi baleado na cabeça após uma discussão com um homem em um baile funk, em Queimados, na Baixada Fluminense, durante a madrugada de quarta-feira (1º). O jovem, jogador de futebol amador, foi atingido após um desentendimento com um traficante da região.

De acordo com informações da polícia, o suspeito é um traficante conhecido como ‘De Ferro’, que teria se irritado ao ter o pé pisado pela vítima. Testemunhas relataram que o criminoso ordenou que Kauan pedisse desculpas, mas o jovem, nervoso, não atendeu à ordem. Em resposta, o traficante disparou contra sua cabeça.

‘De Ferro’ é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade São Simão, em Queimados. Após o ataque, Kauan foi socorrido para a UPA de Queimados, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

Por meio das redes sociais, a família do jovem fez um apelo por doações de sangue. Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, Kauan permanece internado no CTI do hospital, com estado de saúde considerado gravíssimo. Um novo exame será realizado na manhã desta sexta-feira (3) para avaliar sua condição.

As investigações estão sob responsabilidade da 55ª DP (Queimados). Amigos e familiares destacam que Kauan é apaixonado por futebol e atua como goleiro em partidas amadoras. Além disso, o jovem é adepto do esporte conhecido como altinha, e seu sonho é se tornar jogador profissional.