Rodrigo Neves iniciou, nesta quinta-feira (2), choque de ordem em Niterói

Rodrigo Neves iniciou, nesta quinta-feira (2), um choque de ordem em Niterói, com os Programas Caça Fios e Cidade Limpa. Mais de 450 trabalhadores da Prefeitura de Niterói estão nas ruas para organizar a fiação urbana, melhorar a limpeza e promover a conservação de espaços públicos. A força-tarefa inclui a retirada de fios soltos, de postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros e outros serviços de conservação.

“Estamos fazendo uma força-tarefa para a instalação de mais papeleiras nas ruas, para realização de capina, limpeza das ruas, pinturas do meio-fio, poda de árvores e a retirada de fios soltos que podem colocar em risco a vida das pessoas. Não é possível que as concessionárias instalem fiação nova, que façam reparos e deixem emaranhados de fios soltos. Estamos começando pela Zona Norte e vamos cuidar do Fonseca, Engenhoca, Caramujo, Santa Bárbara e depois seguir por outras regiões”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O mutirão está sendo realizado por funcionários da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Durante o lançamento da força-tarefa, no pátio da secretaria, o prefeito cumprimentou os trabalhadores e destacou a relevância do trabalho, que começou pela Alameda São Boaventura, no Fonseca.

“Eu queria agradecer muito ao trabalho de cada um. Estou aqui, pessoalmente, para pedir o empenho, a garra, o amor e a dedicação de cada um para a gente fazer esse projeto, nesses 100 dias, de reforço na limpeza e na conservação da nossa Niterói. O cidadão também precisa ajudar porque cidade limpa não é só cidade varrida. Esse é um esforço conjunto para deixar a cidade mais bem cuidada”, disse Rodrigo.

A intensificação da limpeza das ruas e a retirada dos fios soltos são metas para os primeiros 100 dias de governo e visa transformar a paisagem urbana de Niterói.