STF proíbe patrocinadoras de Flamengo outros clubes brasileiros de operar no país

Pixbet, apoiadora do Flamengo, está impedida de operar no Brasil - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Pixbet, apoiadora do Flamengo, está impedida de operar no Brasil - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Na tarde desta quinta-feira (02), o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu em uma liminar por suspender o licenciamento das bets que funcionavam nacionalmente com base na regulamentação da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).

Com isso, Pixbet e Esportes da Sorte foram atingidas. A primeira é patrocinadora do Flamengo. A segunda, apoia Corinthians, Ceará, Grêmio e Bahia. Segundo a decisão do ministro, a Loterj e o governo do Estado do Rio de Janeiro têm cinco dias, a partir desta quinta, para cumprir a decisão.

A decisão referenda a lista atualizada divulgada das bets liberadas a operar no país, divulgada pelo Ministério da Fazenda no dia 31 de dezembro.

Leia também:

▶ Aumentou? Confira o novo valor do salário mínimo para 2025

▶ Bombeiros são acionados para dois incêndios em Itaboraí

A autorização para o funcionamento das casas de apostas vale por cinco anos. Cada empresa pagou R$ 30 milhões pela licença para funcionar regularmente. Foram 14 empresas, que representam 30 sites, que conquistaram o direito de operar em caráter definitivo.

Outras 52 receberam apenas autorização temporária e precisam resolver pendências nos próximos 60 dias algumas pendências relacionadas ao sistema de apostas online.

Nas listas, a Esporte da Sorte e a Pixbet não constavam. Ambas se apegavam à liberação via Loterj para continuarem operando de forma normal. Entretanto, a tese foi derrubada com a liminar.

Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, também está impedida pelo STF de atuar no país | Foto: Divulgação/Meu Timão

A Esportes da Sorte, responsável por bancar R$ 57 milhões do acordo que trouxe Memphis Depay ao Corinthians, enviou uma nota para a reportagem e diz cumprir "as exigências legais":

"O Grupo Esportes da Sorte informa que está apto a operar de acordo com o Termo de Autorização e Credenciamento nº 003/2023 da LOTERJ. A autarquia verificou que a empresa cumpre as exigências legais, incluindo Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica e atende todos os requisitos do jogo responsável, além de apresentar as certidões de idoneidade exigidas. Qualquer informação contrária a essa decisão ainda não chegou ao conhecimento da empresa que aguarda a manifestação pública dos órgãos competentes.

Em paralelo, a empresa pleiteou a licença 030/2024 da SPA/MF, após o cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias, e aguarda o seu deferimento, certa de que todas as etapas regulatórias foram rigorosamente cumpridas.

Diante desses fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do país."