Jovem é morto e outro fica ferido no Morro do Galão, em São Gonçalo

Um homem morreu e outro ficou ferido na noite deste domingo (15), no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. O crime aconteceu na comunidade do Galão. De acordo com a investigação da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), o crime teria a participação de traficantes locais.

Segundo os agentes, o primeiro local de acionamento foi a Rua Lúcio Tomé Feteira, onde o corpo de um jovem, de 20 anos, foi encontrado sem vida, com marcas de violência e de disparos de arma de fogo.

Após o assassinato, o corpo da vítima foi removido de forma improvisada pelos próprios familiares, que usaram um carrinho de mão para transportá-lo até o local onde a guarnição o encontrou. A situação gerou grande comoção e revolta no bairro. Moradores chegaram a atear fogo em objetos para chamar a atenção para o corpo.

Além do óbito, um outro jovem, de 21 anos, foi ferido durante o incidente e está hospitalizado.

Segundo informações, o homem de 21 anos, que não teve a identidade revelada, teria sido baleado três vezes durante um suposto assalto na Travessa Marquês, localizada no Barro Vermelho. A Polícia Civil, no entanto, apura essa informação.

O caso segue sob investigação.