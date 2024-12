Turista argentino baleado ao entrar por engano em comunidade no Rio segue internado em estado grave

Segue internado, em estado gravíssimo, o turista argentino Gastón Fernando Burlón, de 51 anos. Ele foi baleado na última quinta-feira (12) em Rio Comprido, Zona Norte do Rio de Janeiro, e está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Gastón foi atingido na cabeça após entrar por engano com seu carro em um dos acessos ao Morro do Escondidinho e permanece internado desde então.

A Polícia Civil já identificou que o autor do disparo é morador da comunidade dos Prazeres. O criminoso foi reconhecido por testemunhas. O suspeito, de acordo com a corporação, tem um longo histórico criminal, com mais de 20 registros, muitos deles por crimes violentos.

Devido à gravidade do ocorrido, as autoridades representaram pela prisão preventiva do atirador e de outros três integrantes de um grupo criminoso que atua na região. A Justiça, porém, ainda não decretou a prisão.

Gastón estava em um Volkswagen Taos, modelo 2023, na companhia da mulher e dois filhos, quando o veículo foi alvo de tiros. Uma perícia foi feita no local do crime.

Ex-secretário de Turismo da cidade argentina de Bariloche, o turista atualmente preside a Câmara Argentina de Turismo Estudantil (CATE), uma associação que reúne empresas do setor, de acordo com o jornal argentino La Nación. Pelas redes sociais, ele se apresenta como proprietário de uma agência de viagens desde 2000.